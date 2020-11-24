Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 ноября 2020
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:08 У жителя Солигорска случайный знакомый похитил Br1200 Происшествия
12:05 Рейсы "Белавиа" с 1 декабря будут выполняться только в один терминал аэропорта Мюнхена Общество
12:04 Компьютерные комплектующие и аксессуары на Br90 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
12:02 Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях Общество
12:02 ВОЗ: введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой Общество
11:49 Легковушка сбила насмерть пешехода в Столинском районе Происшествия
11:46 Лукашенко о будущем Белгазпромбанка: сделаем все, чтобы он функционировал и приносил пользу Президент
11:40 "Белоруснефть" в этом году построила 4 новые АЗС и 9 реконструирует Экономика
11:36 Гуминский: важная задача стран СНГ - сохранить для последующих поколений правду о войне Политика
11:28 Беларусь и Намибия планируют создать комитет по торгово-экономическому сотрудничеству Политика
11:13 Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября Общество
11:12 Гуминский: только совместными усилиями страны СНГ могут противостоять всем вызовам и угрозам Политика
11:06 В Хойникском районе на подворье обнаружили дикую лису с признаками бешенства Происшествия
11:03 Число киберпреступлений в Гомельской области в этом году выросло почти в два раза Регионы
10:55 В детской инфекционной больнице остаются два ученика минской школы №61 Регионы
10:46 В России за сутки зарегистрировали 491 смерть из-за коронавируса - максимум за пандемию В мире
10:43 Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами Президент
10:41 Ожидаемое в конце ноября похолодание не представляет опасности для озимых - Белгидромет Экономика
10:40 Полиция жестко разогнала лагерь мигрантов в Париже В мире
10:39 Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность Президент
10:36 Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран и Мальтийского ордена Президент
10:32 СК выявил очередной фейк в отношении милиционера Происшествия
10:29 НББ приглашает на выставку рисунков белорусского писателя Владимира Короткевича Афиша
10:19 Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в январе-сентябре касались торговли Экономика
10:14 Минский метрополитен рассказал о причинах остановки движения на Автозаводской линии Регионы
10:06 Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ Общество
10:06 В Украине за сутки выявили более 12 тыс. новых случаев COVID-19 В мире
10:03 В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны девять человек Происшествия
09:58 Отраслевой профсоюз за январь-сентябрь провел в медучреждениях 50 проверок и 296 мониторингов Общество
09:56 Молодой мужчина погиб при пожаре в своем доме в Пинске Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
24 ноября 2020, 10:39

Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно - белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность, - подчеркнул белорусский лидер. - Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство".

Президент напомнил, что сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. В данную дискуссию вовлечены рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и государственных структур. "Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания ", - заверил глава государства.

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и Президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов), - продолжил глава государства. - В связи с этим хочу сказать, что Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко и Надежда Ермакова Лукашенко о будущем Белгазпромбанка: сделаем все, чтобы он функционировал и приносил пользу
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран и Мальтийского ордена
Александр Лукашенко и Виктор Хренин О ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме - Лукашенко принял с докладом министра обороны
Николас Мадуро. Фото из архива Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения
Лукашенко: Беларусь готова протянуть руку помощи Ливану путем участия в кооперационных проектах
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Лукашенко о будущем Белгазпромбанка: сделаем все, чтобы он функционировал и приносил пользу
В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность
Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ
Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях
В детской инфекционной больнице остаются два ученика минской школы №61
Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября
Гуминский: важная задача стран СНГ - сохранить для последующих поколений правду о войне
Минский метрополитен рассказал о причинах остановки движения на Автозаводской линии
Отраслевой профсоюз за январь-сентябрь провел в медучреждениях 50 проверок и 296 мониторингов
"Белоруснефть" в этом году построила 4 новые АЗС и 9 реконструирует
Рейсы "Белавиа" с 1 декабря будут выполняться только в один терминал аэропорта Мюнхена
Ожидаемое в конце ноября похолодание не представляет опасности для озимых - Белгидромет
Беларусь присоединилась к консорциуму "Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС"
Зась на дискуссии ООН: мировому сообществу нужно сосредоточиться на борьбе с пандемией и ее последствиями
Беларусь и ЮНЕСКО - история плодотворного взаимодействия
РНПЦ детской онкологии возглавила Анжелика Солнцева
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.