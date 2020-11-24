Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно - белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность, - подчеркнул белорусский лидер. - Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство".

Президент напомнил, что сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. В данную дискуссию вовлечены рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и государственных структур. "Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания ", - заверил глава государства.

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и Президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов), - продолжил глава государства. - В связи с этим хочу сказать, что Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых".-0-