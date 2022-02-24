Лукашенко: белорусы должны прийти на референдум, иначе это может обернуться позором для страны

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны прийти на референдум, иначе, если они начнут "шататься" и проигнорируют, это станет позором для страны. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище будет для нас, для граждан Беларуси. Это позор. Мы, наоборот, должны прийти. Это не мой референдум и не моя Конституция. Мне, как Президенту, и эта была бы нормальная Конституция, - сказал глава государства. - Это первый шаг к переменам. Мы все это пропишем и дальше потихоньку, в течение года - двух отстроим. Это будет совершенно другая, как журналисты говорят, политическая мозаика, политическая карта Беларуси".

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