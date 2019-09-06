Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня, общаясь с трудовыми коллективами строительных организаций, участвующих в возведении Западного обхода Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя цель всегда и везде - мы должны все делать сами. И даже если чего-то когда-то не делали - надо научиться, технологий достаточно, - убежден Александр Лукашенко. - Поэтому потихоньку будем подталкивать вас к тому, чтобы вы осваивали новые технологии".

Президент отметил, что конкуренция в строительной сфере очень серьезная, поэтому организациям приходится непросто. "Не всегда и в стране хватает средств, чтобы занять строителей. Может быть, надо было давно перепрофилировать, где-то что-то закрыть, но мне жалко потерять строителей".

По словам главы государства, закрыть строительные предприятия очень легко, но потом вновь развернуть их работу очень сложно. "Я вас просто агитирую на то, чтобы мы сохранили строительные коллективы. И если не такими объектами загрузить, не жильем, то где-то, наверное, немножко и перепрофилироваться, чтобы близкие работы выполнять. Но обязательно сохранить трудовые коллективы", - подчеркнул он.

/Будет дополнено/.-0-