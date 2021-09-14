Лукашенко: белорусы достойно прошли через испытание на прочность национального единства

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы достойно прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что церемония награждения проходит в знаковый день - в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства.

"Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Прошли достойно, - заявил белорусский лидер. - Не испугала нас пандемия и не остановили нас гибридные атаки на нашу государственность, которые продолжаются до сих пор".

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