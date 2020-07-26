Лукашенко: белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с Днем национального восстания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Непоколебимая воля и стремление граждан Республики Куба к свободе, твердая решимость отстаивать собственный путь развития вдохновляют миллионы людей в мире. Заверяю вас, что в этом непростом деле кубинский народ будет всегда иметь надежного союзника в лице Беларуси. Вместе мы можем более эффективно отстаивать на международной арене принципы многополярности мироустройства, гуманизма и равенства", - говорится в поздравлении в адрес Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса.

Глава белорусского государства с удовлетворением отметил продуктивность двустороннего сотрудничества. "Убежден, что общими усилиями мы сумеем полностью реализовать потенциал белорусско-кубинского взаимодействия во всех сферах взаимного интереса", - подчеркнул Президент.

В послании Раулю Кастро Русу Александр Лукашенко высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска. "Белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом, который остается верным своим идеалам и принципам, неутомимо работает на пользу Родины и защиту ее суверенитета, - говорится в поздравлении. - В это непростое для мира время Республика Куба подает пример настоящей международной солидарности, направляя медицинских специалистов на борьбу с пандемией COVID-19 в наиболее пострадавшие страны".-0-