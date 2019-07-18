Лукашенко: белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали

18 июля, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали!" - подчеркнул белорусский лидер.

"Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют, раньше больше, сейчас немножко меньше (это не потому, что у них совести больше появилось), я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились; поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес", - заявил глава государства.

"Здесь, на героической ленинградской земле, еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна, - подчеркнул белорусский лидер. - В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу - 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому советскому человеку даты - 75-летия Великой Победы".

Александр Лукашенко назвал эти исторические вехи важными для единения белорусов и россиян, укрепления идеологических основ Союзного государства.-0-