Лукашенко: белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Со сцены "Славянского базара" белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран. "Раздражает их наше действо, и дело здесь не в диктатуре, не в том, что страна не такая. Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народ. Тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Беларусь своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и Telegram-каналов, мы должны сказать: приезжайте к нам, дверь открыта. Заблудшим, очумевшим - посмотрите на нас", - добавил белорусский лидер.

Но, обратил внимание Александр Лукашенко, несмотря на все обстоятельства, со сцены Летнего амфитеатра в Витебске звучат три братских восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский. А также язык международного общения. "Пожалуйста, разговаривайте на любом языке, мы никому не закрываем рот. Но основа - это наше, славянское, мужественных славян - эти три прекрасных языка. Нас последнее время качают, как вы видите, пытаются оторвать, разорвать. Пытаются нашу родную Украину оторвать от этого единства", - заявил глава государства. Он обратил внимание, что участие украинских артистов в "Славянском базаре" и украинка среди ведущих фестиваля - свидетельство того, что из этих попыток ничего не выйдет. "Мы как были, так и будем вместе. И эти великие языки звучали и всегда будут звучать, потому что они принадлежат народам", - подчеркнул он.

"Мы, присутствующие здесь, и прежде всего белорусы, как и прежде, с этой культурной площадки призываем страны и нации возводить мосты, а не стены, свято хранить славянское братство, укреплять дружбу со всеми государствами мира", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что ежегодные специальные награды и премии - это лишь малая часть признания того вклада, который на деле вносят творческие люди в укрепление связей между братскими народами. Он заявил, что золотыми буквами вписаны в историю фестиваля имена драматурга Алексея Дударева, народного писателя Беларуси Ивана Шамякина, народных артистов России и Беларуси Алексея Петренко, Владимира Гостюхина, дирижера Михаила Финберга, народного художника Советского Союза Михаила Савицкого, композитора Александры Пахмутовой, поэта Николая Добронравова и, конечно же, первого директора фестиваля Родиона Басса.

"Эти люди - и в этом их особенность - никогда не пытались приспособиться под политическую или иную конъюнктуру, не ловили хайп, а были настоящими подвижниками искусства, послами мира и дружбы", - сказал Александр Лукашенко.-0-