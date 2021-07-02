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02 июля 2021, 19:15

Лукашенко: белорусы выдержат непростой экзамен, выпавший на их долю, потому что Беларусь - страна героев

Александр Лукашенко на торжественном собрании
Александр Лукашенко на торжественном собрании
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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, обращаясь ко всем, кто носит погоны, искренне поблагодарил их за то, что в напряженный период они были именно с народом. "Вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу и не желают рушить свой дом - Беларусь. Вы, как и поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы и моральное право отстаивать интересы народа. Только патриотизм служит прочной основой всех начинаний", - подчеркнул Президент. Он отметил, что за последнее время людям в погонах пришлось многое пережить, на них пытались навесить различные ярлыки. "Но мы терпели. Тот, кто терпит, тот побеждает. Люди все поняли", - добавил белорусский лидер.

"Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток", - продолжил Александр Лукашенко. Он отметил, что, по мнению некоторых зарубежных экспертов, Беларусь положила конец цветным революциям как геополитическому явлению.

"Так это или нет - увидим. Но в чем абсолютно убежден, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью, - сказал белорусский лидер. - Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Так было и так будет всегда! И они за границей должны это слышать".

Александр Лукашенко напомнил, что еще ранее предупреждал белорусский народ, что независимость и суверенитет обычно не достаются просто так. "Эта штука очень дорогая, она очень дорого стоит. Я, правда, верил, что господь миловал нас и мы не пройдем ни через войны, ни через испытания (для сохранения независимости. - Прим. БЕЛТА). Оказывается, нет. Наверное, он нам подсунул это испытание. Может быть, даже хорошо. Дай бог нам пройти эти испытания без горячей войны. И мы, люди в погонах, обязаны сделать все, чтобы наш народ, наши соседи и гости даже не заметили, что мы ведем сегодня гибридную войну. Пока нам это удается", - констатировал глава государства.

"Я абсолютно мирный человек, но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику и страна рухнет, - вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, как стоять с этими ребятами насмерть. Это наша работа", - добавил белорусский лидер.

Он убежден, что белорусы выдержат непростой экзамен, выпавший на их долю. Потому что Беларусь - страна героев. Например, таких, как летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, которые спасли своих соотечественников ценой собственной жизни. Как 12-летний Рома Когодовский, который вынес из огня маленького брата.

"Таких, как наши медики, которые бесстрашно ответили на вызов пандемии и продолжают оставаться на переднем крае войны с опасным вирусом. Как аграрии, промышленники, строители, которые в непростых условиях добротно сделали свою работу и обеспечили рост экономики, - привел многочисленные примеры белорусский лидер. - Ничто нас не остановило. Мы благополучно реализовали все наши программы и планы". В частности, Беларусь стала страной мирного атома, в Минске открылась первая очередь третьей линии метро, по всей стране построены десятки новых больниц, школ и детских садов, бассейнов и спортивных площадок.

"Мы учили и воспитывали детей. Сеяли и собирали урожай. И все это - в год информационной травли и попыток расколоть наше общество, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Безмерная благодарность всем, кто в силу своей профессиональной деятельности и гражданского долга на рабочих местах, в медиаполе и социальных сетях ежедневно борется за авторитет родной Беларуси, наш суверенитет и великое историческое наследие".-0-

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