Лукашенко: бережное отношение к памяти о жертвах нацизма - часть белорусской национальной идеи

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма стало частью белорусской национальной идеи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия памятника австрийским жертвам нацизма "Массив имен" в мемориальном комплексе "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, осознание уроков Второй мировой войны находит отражение и в миролюбивой внешней политике Беларуси, в последовательном и искреннем стремлении белорусов вносить свой вклад в урегулирование конфликтов, снижение напряженности через содействие диалогу и сотрудничеству в регионе и мире.

"Народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавую трагедию Второй мировой войны. Миллионы граждан наших стран стали жертвами нацистской политики геноцида. Сегодня нас объединили боль памяти и зов совести, нравственный и человеческий долг, ответственность за судьбы будущих поколений", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что преступления, совершенные гитлеровцами, поражают своей жестокой запредельностью. Безумные, антигуманные идеи фашистов воплотились в государственной политике Третьего рейха. Для "расширения жизненного пространства на Восток" были разработаны подробные планы. Они опирались на достижения научно-технического прогресса и ужасали своей педантичностью. Расовые законы признали ненужным существование миллионов людей.

"Неслучайно концентрационные лагеря нацистов называют фабриками смерти. Убийство людей в них было поставлено на поток. Такая "фабрика", одна из крупнейших в Европе, находилась здесь, в Малом Тростенце. На этой самой земле была пролита кровь многих десятков тысяч невинных жертв, среди которых депортированные граждане из стран Европы, мирные жители, партизаны, подпольщики и советские военнопленные", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что для белорусов годы оккупации стали одной из самых трагических страниц в истории. "Поэтому день освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков - это наш главный государственный праздник, День Независимости. Такой же важный, как День Победы", - подчеркнул глава государства.-0-

Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма "Массив имен" Визит высокого гостя был приурочен к открытию памятника. "Массив имен" посвящен памяти более 10 тыс. австрийских граждан еврейского происхождения, убитых в Тростенце в 1941-1942 годах.