Лукашенко: беспрецедентное внешнее давление закалило нас в борьбе за свое, а чужого нам не надо

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспрецедентное внешнее давление только закалило белорусское государство в борьбе за свое, а чужого ему не надо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы выходим из череды испытаний тяжелого високосного 2020 года. С обновленной медициной и технологиями, современными формами самоорганизации и взаимоподдержки общества. Мы проверили на стрессоустойчивость сельское хозяйство, значительно укрепили нашу энергетическую безопасность. Беспрецедентное внешнее давление только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными в борьбе за свое - чужого нам не надо", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что если государству и предстоят новые экзамены, то оно готово. Вслед за мировыми кризисами обязательно приходит развитие, отметил он. "Полагаю, что восстановление мировой общественной жизни будет стремительным, поэтому можем рассчитывать на скорый расцвет новых экономических, логистических, технологических и иных решений. Необходимо войти в этот "ренессанс", в полной мере воспользоваться его возможностями, развивая то, что нам под силу", - сказал глава государства.

"Всех нас объединяет энергия, настойчивость и преданность нашей любимой родине - независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом нашей Беларуси был я", - заключил Александр Лукашенко.-0-