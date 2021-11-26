Лукашенко: беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС

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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы государства, этот вопрос сейчас волнует белорусскую сторону. Чтобы противостоять мигрантам, украинцы наращивают на границе силовиков.-0-