Лукашенко: благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом

11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на празднике "Александрия собирает друзей", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, праздник в Александрии возвращает к истокам национальных традиций. "Во многом благодаря им, этим истокам, мы были, есть и останемся белорусами - самобытным и независимым народом", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что, подъезжая к концертной площадке, задумался над вопросом: что самое важное, тяжелое и неприятное в жизни? "Это не болезнь, это не что-то другое. Самое главное то, что время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы с вами проводили здесь первый праздник, а сегодня - уже больше десятка на этой благодатной, доброй земле, на берегу этой прекрасной реки (Днепр. - Прим. БЕЛТА), которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов", - сказал глава государства.

"Рад, что мы сегодня собрались здесь вместе. Посмотрели друг другу в глаза, поговорили со старшими и старыми товарищами, обрели новых друзей. Мы вдохнули полной грудью летний, наполненный ароматом меда и зреющих колосьев воздух белорусских полей. Мы услышали пение птиц, увидели звездное небо без городских огней. Мы имеем возможность снова погрузиться в то, что было самым обычным в нашем босоногом детстве, но стало для многих в современном мире настоящей роскошью", - заметил Президент.

Он обратил внимание, что такую прекрасную возможность вот уже более 10 лет дает этот народный фестиваль в Александрии с удивительно теплой, доброй и светлой атмосферой. По его словам, сотни тысяч зрителей, хозяева ремесленных и фермерских подворий, белорусские и зарубежные артисты, стремящиеся приехать на праздник (и этот непростой год не стал исключением), не просто стали друзьями, а почти породнились. "Ведь искренняя дружба, желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний", - подчеркнул глава государства.-0-