Лукашенко: благодаря преобразованиям в пограничной сфере государство и народ под надежной защитой

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В год 75-летия Великой Победы мы вспоминаем, как защитники границ первыми героически держали удар врага. Охраняя рубежи Родины сегодня, вы продолжаете славные традиции героев Великой Отечественной войны - твердо стоите на страже безопасности государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что пограничная служба - одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам, верным воинскому долгу и преданным Отечеству.

"Убежден, что благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, высокому профессионализму и постоянной боевой готовности личного состава, мужеству и смелости сотрудников наше государство и белорусский народ находятся под надежной защитой", - подчеркнул Президент.

Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, посвятившим жизнь высокой миссии - беречь мир на белорусской земле.-0-