Лукашенко: боевое братство воинов-интернационалистов - образец мужества, сплоченности и взаимовыручки

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня в День памяти воинов-интернационалистов мы чествуем тех, кто, выполняя воинский долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, был до конца верен присяге. Война в чужой стране для многих стала суровым испытанием. Мы склоняем головы перед подвигом погибших воинов, скорбим вместе с теми, чья жизнь и судьба были искалечены, кто не дождался своих сыновей, мужей, братьев", - говорится в обращении.

Глава государства подчеркнул, что сейчас в условиях стремительно меняющегося миропорядка, роста экстремизма и террористических угроз боевое братство воинов-интернационалистов - это образец мужества, сплоченности и взаимовыручки.

"Вы цените возможность жить и растить детей в мире, спокойствии и безопасности, собственным примером способствуете достижению согласия в обществе. Именно вы продолжаете боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны, учите наше подрастающее поколение достойно служить Беларуси, воспитываете настоящих патриотов и защитников Родины", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал воинам-интернационалистам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-