Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника - юбилея Великой Победы. "Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого", - подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. "Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой", - заявил Президент.

"Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать - бросать в колодцы живыми. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. "Не можем, потому что забытые эмоции - это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали", - подчеркнул он.

Президент Беларуси отдал дань памяти погибшим жителям деревни Борки и окрестных поселков, была объявлена минута молчания. Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориального комплекса, возложил цветы к основной композиции мемориала "Беларусь - скорбящая мать", пообщался с ветеранами, участниками мероприятия. Он также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.-0-

Лукашенко: фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят "Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом", - отметил глава государства.

Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий "Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал", - сказал Александр Лукашенко.