Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника - юбилея Великой Победы. "Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого", - подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. "Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой", - заявил Президент.

"Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать - бросать в колодцы живыми. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. "Не можем, потому что забытые эмоции - это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали", - подчеркнул он.

Президент Беларуси отдал дань памяти погибшим жителям деревни Борки и окрестных поселков, была объявлена минута молчания. Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориального комплекса, возложил цветы к основной композиции мемориала "Беларусь - скорбящая мать", пообщался с ветеранами, участниками мероприятия. Он также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.-0-

Фото Андрея Покумейко