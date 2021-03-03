Лукашенко: будем расширять связи с Болгарией на пользу жителей обеих стран и для безопасности в Европе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником - Днем Освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Минск и Софию сближает не только богатый положительный опыт развития двустороннего партнерства в различных отраслях. "Между нашими странами сохраняются вековые культурные и человеческие связи, подкрепленные православной верой, менталитетом народов, традициями дружественности и взаимного уважения, - говорится в поздравлении. - Уверен, что и в современных обстоятельствах мы будем активно расширять эти отношения на пользу жителей обоих государств и для безопасности в Европе".

Александр Лукашенко пожелал Румену Радеву доброго здоровья и успешного продолжения политической карьеры, а гражданам Болгарии - мирного неба, согласия и стабильности.-0-