Лукашенко: будем строить новые предприятия с расчетом на компетенции наших людей

23 октября, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. Для развития промышленного потенциала Беларусь будет вкладывать деньги в строительство новых предприятий с расчетом на компетенции отечественных специалистов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов, заданных главе государства, касался планов запуска в Беларуси со следующего года нового инвестиционного цикла, о чем было заявлено правительством при обсуждении проектов прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.

"Надо вкладывать деньги в строительство новых предприятий. Во-первых, высокотехнологичных, потому что строить старье бесполезно: на рынке не сможем конкурировать и продавать продукцию, - подчеркнул Президент. - Будем строить новые предприятия, будь то на селе, будь то в промышленности, с расчетом на компетенции наших людей. Это главное".

В качестве примера Александр Лукашенко привел деревоперерабатывающую промышленность. Беларусь, обладая значительными лесными ресурсами, в свое время поставляла на экспорт древесину, затем в результате модернизации отрасли было организовано производство целлюлозы, которая раньше ввозилась в страну. Сейчас следующий этап, когда нужно из целлюлозы делать разнообразную готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. "Вот мы продаем целлюлозу в Китай и радуемся. А надо делать из нее конечный продукт, товар. В этом будет смысл. В сельском хозяйстве мы это научились хорошо делать, - отметил Президент. - Будем потихонечку углубляться и на этом мы прилично заработаем".

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси освоены и новые высокотехнологичные отрасли, как, например, космос и атомная энергетика. Однако в дальнейшем не стоит задача концентрироваться только на подобных масштабных проектах с нуля. "Но не в этом наша цель. Мы не настолько богаты, и нам, может, они не так уж и нужны. Будем развивать те компетенции и направления, где мы чего-то соображаем. Будем углубляться, чтобы добавленная стоимость была выше. В этом смысл нового инвестиционного цикла будущего года", - пояснил Президент.

"Смысл этого инвестиционного цикла в том, чтобы построить новые высокотехнологичные предприятия и, модернизируя, развивая старые, углублять производство", - добавил белорусский лидер.

Более подробно проекты основных финансово-экономических документов планируется рассмотреть на уровне главы государства в ноябре, прежде чем они будут внесены в парламент. Более долгосрочные планы - на пятилетку - будут рассматриваться на Всебелорусском народном собрании.-0-