Лукашенко: буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает белорусов никогда и никому не отдавать свою страну. Об этом он заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
"Буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну. Держите свою землю, не отдавайте никому. Она принадлежит нашим детям, и им негде больше искать земли. Никто им не даст", - подчеркнул белорусский лидер.
"Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентского. - Прим. БЕЛТА). Но представьте на минуту - нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Перед кем бы министр обороны стоял навытяжку и докладывал? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы", - отметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул очевидность внешнего вмешательства в дела страны. "Сегодня нас толкают в пропасть раздора и ненависти, - сказал он. - На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Кто-то даже, потирая руки (я это знаю точно), вспоминает про "Усходнiя крэсы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это наша земля. Земля суверенной Беларуси, где живут в мире и согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа. А свою землю мы должны защищать".
"Я за время своей работы проехал весь мир, видел разные народы, - продолжил Александр Лукашенко. - Видел много народов, которые прошли через цветную революцию, они до сих пор корячатся, и никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить, притом современным образом, желательно без танков и самолетов. Надо втравить людям гадость. И без денег, без затрат повернуть их в свою сторону".
Президент подчеркнул, что в Беларуси эти замыслы видят как и на высшем уровне, так и на уровне рядовых граждан. "Мы же образованные люди - белорусы. Неужели мы за столетия жизни под плеткой в телеге и в лаптях не наелись этой беды? - задал риторический вопрос глава государства. - Держите свою землю, не отдавайте никому, потому что она принадлежит не вам, не нам - нашим детям. И им негде больше искать земли, никто им не даст".-0-
Фото Леонида Щеглова