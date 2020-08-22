Лукашенко: буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает белорусов никогда и никому не отдавать свою страну. Об этом он заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну. Держите свою землю, не отдавайте никому. Она принадлежит нашим детям, и им негде больше искать земли. Никто им не даст", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентского. - Прим. БЕЛТА). Но представьте на минуту - нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Перед кем бы министр обороны стоял навытяжку и докладывал? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул очевидность внешнего вмешательства в дела страны. "Сегодня нас толкают в пропасть раздора и ненависти, - сказал он. - На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Кто-то даже, потирая руки (я это знаю точно), вспоминает про "Усходнiя крэсы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это наша земля. Земля суверенной Беларуси, где живут в мире и согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа. А свою землю мы должны защищать".

"Я за время своей работы проехал весь мир, видел разные народы, - продолжил Александр Лукашенко. - Видел много народов, которые прошли через цветную революцию, они до сих пор корячатся, и никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить, притом современным образом, желательно без танков и самолетов. Надо втравить людям гадость. И без денег, без затрат повернуть их в свою сторону".

Президент подчеркнул, что в Беларуси эти замыслы видят как и на высшем уровне, так и на уровне рядовых граждан. "Мы же образованные люди - белорусы. Неужели мы за столетия жизни под плеткой в телеге и в лаптях не наелись этой беды? - задал риторический вопрос глава государства. - Держите свою землю, не отдавайте никому, потому что она принадлежит не вам, не нам - нашим детям. И им негде больше искать земли, никто им не даст".-0-

Фото Леонида Щеглова

Лукашенко: ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию Госпогранкомитету глава государства поручил усилить охрану по периметру госграниц. "Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию", - сказал он.

Лукашенко: главная наша забота - люди Президент отметил, что сегодня не все однозначно, в том числе в трудовых коллективах. "Я приветствую разные настроения", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: церкви, костелы - не для политики "Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: люди просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить "Дорогие друзья, люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить", - сказал Президент.