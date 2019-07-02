Лукашенко: будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве

2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"История научила нас беречь мир и независимость, оставляя разногласия и противоречия в прошлом. Мы точно знаем, что будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве. Это самое большое достижение нашего государства и самое лучшее наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, судьба белорусского народа - это путь к созданию суверенного государства длиной в несколько эпох. На этом пути было все - и подъемы, и падения. "Мы обретали государственность и были самыми цивилизованными на этой территории. Сегодня, вглядываясь в события минувших столетий, мы видим, как в центре водоворота исторических событий и судеб сложно, но уверенно формировался белорусский народ, мы с вами формировались. А в сознании людей укреплялась мысль о создании собственного государства по праву своей национальной уникальности и наличия исторической территории. Но так сложилось, что именно нам выпал шанс осуществить эту мечту. Мы обрели суверенитет и понимаем великий исторический масштаб этого события", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что на планете живут две тысячи больших и малых народов, но только десятая часть из них сумела создать собственное государство и сделать так, чтобы оно состоялось. "И то, что за четверть века своей независимости в условиях мощного политического, информационного и экономического давления (вы помните, это совсем недавно было) нам удалось защитить суверенитет, сохранить мир и порядок в стране, - это стало нашей с вами общей победой в новейшей истории Беларуси. Победой без войны, что очень важно", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь, помня уроки прошлого, ведет международный диалог на принципах добрососедства и взаимного уважения, в стране сохраняют и поддерживают межконфессиональное и внутринациональное согласие, стремятся к справедливому и гармоничному развитию общества.

"Все, что сделано сегодня в Беларуси, неизменно ассоциируется со знаком самого высокого качества. И это благодаря вам - всем, кто любит свою страну, работает на совесть во имя нашей общей цели: сделать ее современную историю славной и еще красивее. Мы знаем, что все достижимо, но только если будем верить в собственные силы, сохраним мир и сделаем все возможное во имя жизни на этой земле", - резюмировал глава государства.-0-