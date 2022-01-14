Лукашенко: было недопустимо потерять хоть одного белоруса в страшной бойне в Казахстане

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко во время приема от имени Президента на старый Новый год рассказал, как обеспечивалась безопасность группы белорусских журналистов во время пребывания в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что на мероприятии присутствуют журналисты, которые недавно побывали в Казахстане. "Я очень рад их сегодня видеть", - сказал Президент. По его словам, было волнительно за белорусских журналистов в период их пребывания в Казахстане - слишком опасная там была ситуация. Поэтому глава государства дал особые поручения по обеспечению безопасности: "Было недопустимо потерять хоть одного человека в этой страшной бойне, которая развернулась в первые дни нового года в Казахстане".

"Я получал информацию со всех источников, от других государств, как за вами там охотились, а в последние 3-4 дня за голову белоруса и русского давали немало. Вы почувствовали в два последних дня, я отдал распоряжение министру обороны, чтобы они вам обеспечили все, что вы хотите. Но сказал ему прямо: не дай бог, мы кого-то там потеряем", - рассказал белорусский лидер.

По его словам, и внутри страны, и особенно за рубежом были такие, кто очень хотел обратного - чтобы не все белорусы вернулись из Казахстана на родину живыми. "Мерзавцы последние", - охарактеризовал их Александр Лукашенко.

"Для меня было очень важно, чтобы все ребята, и вы в том числе, вернулись домой, в свои семьи. И как мне только что доложил министр обороны, крайний, 10-й борт с нашими военными, техникой приземлился на военном аэродроме Беларуси. Все живы и здоровы, - подчеркнул Президент. - Самое главное для страны было - вернуть вас живыми".-0-

Фото Сергея Шелега