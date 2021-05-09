Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нынешними поколениями жертвенный подвиг их дедов и прадедов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 45-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны - Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов - тех, кто спас человечество от порабощения и истребления", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что это была эпохальная битва за жизнь на земле, за сохранение человеческого рода, Великая Победа добра над вселенским злом.

"Мы преклоняемся перед героизмом и стойкостью воинов-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла, без которых невозможна была бы победа. Вы, павшие в боях, умершие от ран, уважаемые ветераны, подарили нам немеркнущий свет Великой Победы, путеводную звезду, которая будет вечно светить многим поколениям белорусов, придавая силы для нашего созидания, для нашего движения вперед и только вперед, не глядя ни на какие сложности, проблемы и трудности. Им было сложнее. И они сегодня с высока смотрят оттуда на нас, и у них один немой вопрос: выстоим мы или нет? Выстоим! Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить ваш подвиг", - заявил Президент.

В стране также преклоняются перед самоотверженным трудом тех, кто, вернувшись на пепелища родных городов и сел, поднимал страну из руин, отметил Александр Лукашенко. "Нам было труднее всех, потому что на этой земле не осталось ничего и никого, кроме женщин, детей, инвалидов и обессиленных солдат, вернувшихся с фронта. Мы пахали и сеяли, используя женский и детский труд. Даже лошадей не осталось. Мы никогда не забудем, что миллионы наших соотечественников сложили головы на полях сражений, сгинули в лагерях смерти, были повешены, расстреляны или замучены в гестаповских застенках. Мы это помним, а кто забыл - напомним, - подчеркнул он. - Низко склоняем головы перед памятью тех, кто погиб. Скорбим об ушедших от нас ветеранах".

Во время церемонии глава государства предложил почтить память героев минутой молчания.-0-

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