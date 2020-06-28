Лукашенко чиновникам: если вы хотите брать взятки - за меня не голосуйте

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области заявил, что не намерен прекращать борьбу с коррупцией в стране. Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если кто-то нацелен на то, чтобы что-то продавать дешевле, получать откаты и взятки, мужики, не со мной. Вы за меня и не голосуйте. Я не могу спустя четверть века перечеркнуть борьбу с коррупцией, с которой я начинал, будучи в парламенте председателем комиссии по борьбе с коррупцией. Коррупция - это ржавчина, которая разъедает общество и экономику полностью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, у большинства белорусов иммунитет к казнокрадству. "Наш народ это не потерпит. Я не могу породить олигархат в стране", - заявил глава государства.-0-