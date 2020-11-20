Лукашенко: что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что является интернациональным человеком, выступающим за мир и согласие между народами и представителями разных религий. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, который касался лозунгов противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму и ассоциируют с ним, глава государства сказал: "Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, - каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне".

"Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум - ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, - заметил белорусский лидер. - Я категорически возражал. Но избрали, я стал Президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот - одна символика, вот - вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?"

"И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера - были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска. Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны", - добавил глава государства.

В вопросе журналиста также говорилось о том, что оппоненты из воскресенья в воскресенье придумывают все новые и новые лозунги, при этом порой откровенно переходя черту. "Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет, - подчеркнул белорусский лидер. - Эти беглые, которые сбежали туда (за границу. - Прим. БЕЛТА) и мутят через Telegram-каналы, они же живут там шикарно. А те, которые здесь ходят, это люди, которых я создал своими руками. И которые сегодня зарабатывают в 5-6 раз больше, чем на "Гомсельмаше". Пытались совершить мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время, те революции, которые я изучал, они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили".

"Два месяца тому назад я говорил, что нас просто хотят накрыть: эти танки, самолеты натовские к границам… Я армию привожу в боевое состояние, половину армии выдвигаю в Гродно, где уже вывесили флаги с балконов. И как только я туда эту армию выдвинул, флаги поснимали мгновенно. Но мы им продемонстрировали, ответили, - сказал глава государства. - Сейчас же вы понимаете, что нас просто хотели изувечить. Вы же слышали потом заявления: нам не только нужна Гродненская область, нам нужна вся Беларусь (в Польше заявляли). И еще после этого некоторые наши протестуны ходят с этими знаменами и под команду этих людей, которые там в центрах, Telegram-каналах и прочем, начинают орудовать в нашей стране. Как я должен был поступить? Так я же терпел. Я сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск".

Президент подчеркнул, что "блицкриг" у противников власти не удался, и многие это уже оценили, сами призывают навести порядок.

"Всегда надо терпеть. Терпеть, пока возможно. Вот когда они вышли на железную дорогу, мое решение было однозначным - террористы", - сказал Президент.

"Это мой вопрос (поддержание стабильности и порядка в государстве. - Прим. БЕЛТА). Мы разберемся. Но людям надо говорить, объяснять, рассказывать, чтобы они понимали, что имеем, а что будем иметь", - подчеркнул глава государства.-0-