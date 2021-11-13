Лукашенко: чтобы раскрутить махину Союзного государства, предстоит развивать 28 программ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие принятых 28 союзных программ нужно изменить национальные законодательства Беларуси и России, чтобы раскрутить махину Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

В союзных программах, которые были утверждены 4 ноября решением лидеров двух стран, прописаны наиболее общие направления, напомнил Александр Лукашенко. "И сейчас в развитие каждой из 28 программ нам надо изменить законодательство в России, в Беларуси или создать новое, чтобы махину эту раскрутить, - сказал глава государства. - Надо их формализовать в конкретных законах и внутренних решениях". По его мнению, этот процесс может занять около 2-3 лет.

Глава государства обратил внимание, что нынешний период союзного строительства характеризуется углубленными отношениями в сфере экономики, а если точнее - в социально-экономической сфере. На это неоднократно указывалось и во время общения президентов двух стран с журналистами. "Это подчеркивал Президент Путин, когда кто-то из российских журналистов вопрос задал. Путин сказал: "А что за проблемы? Мы, - говорит, - никого не принуждаем, никого не душим, мы создаем экономический фундамент для будущих наших отношений", - привел пример Александр Лукашенко.

"В экономике нам надо еще работать и работать", - добавил глава государства. В частности, он упомянул о планах по кооперации в изготовлении интегральных схем. "Без них никуда, особенно когда санкции ввели. А у нас это в свое время было развито, и мы это не уничтожили. В России некоторые еще кусочки остались. И вот мы с Путиным приняли решение собрать это, пока еще живое есть, пока люди есть, конструкторы есть", - пояснил Президент. Курировать это направление поручено послу Беларуси в России Владимиру Семашко, который когда-то работал инженером на "Интеграле".

Кроме того, обсуждаются планы по кооперации в военно-технической сфере. Например, по линии 558-го Авиационного ремонтного завода в Барановичах. "Давайте договариваться! И необязательно этот завод приватизировать и переносить в Россию", - сказал белорусский лидер.

"Давайте кооперироваться, - продолжил он. - Программы по налогам, давайте выравнивать налоговую базу. Давайте по таможне посмотрим, что можно сделать. Возьмем лучшее у нас, у вас, объединим".-0-