Лукашенко: чтобы сохранить память о Победе, надо помнить самим и научить этому своих детей

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы сохранить память о Победе, надо помнить самим и научить этому своих детей, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо сделать для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы сохранить память, нам надо самим не забыть и научить этому своих детей. Где только возможно, показывать своим детям, даже самым маленьким, что это - наша Победа, и это не только достояние тех людей, кто победил (они, конечно же, главные, они принесли нам Победу), но это наше достояние, - сказал Александр Лукашенко. - Мы наследники тех, кто умел побеждать".

Глава государства отметил, что тема сохранения памяти о Великой Победе не нова, особенно для политиков. "Это естественно, с каждым годом будет все труднее, потому что время неумолимо, человеческая память приспособлена таким образом, что не может помнить все, хранить все, - сказал Президент. - Нам надо думать о том, как сохранить главное, что делает нас людьми, что ориентировано на будущее. Это, естественно, один из наших символов - День Победы".

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость принятия мер на государственном уровне, чтобы передавать знания, опыт и память о событиях Великой Отечественной войны от старшего поколения молодежи. "Конечно же, большинство нашей молодежи преданны и надежны", - заметил глава государства. По его словам, во время своих встреч с молодыми людьми он часто задается вопросом, способны ли они сохранить память о тех событиях. "В подавляющем своем большинстве, абсолютно убежден, способны", - сказал Президент. Уверенность в этом придают и многочисленные акции, которые проходят в Беларуси с участием и по инициативе молодежи, в частности акция "Беларусь помнит!", которая была задумана именно в нашей стране, а после получила распространение в других государствах, под другими названиями. "Эти акции как раз и способствуют сохранению той памяти", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства с сожалением констатировал, что из года в год становится все меньше живых свидетелей Великой Отечественной войны. "Мы немножко забывали о тех, кто после войны - дети войны - восстановили нашу страну, - отметил Президент. - Мы о них не должны забывать. Они еще живы, они видели эту войну".

Александр Лукашенко считает, что нужно активно привлекать молодое поколение к поддержанию в порядке памятников и мест захоронений участников Великой Отечественной войны. "Конечно, акциями все не сохранишь, надо каждый день что-то делать и показывать это детям. А лучше всего, чтобы дети сами это делали", - убежден глава государства.

"Проблема есть, - заметил Президент. - Есть уже и отдельные, которые с подачи нас взрослых считают, что это не наша победа, что мы чуть ли не агрессорами были и так далее. Это же находит отклики в сердцах пусть отдельных, но наших детишек. Это плохо". Белорусский лидер подчеркнул, что на уровне государства и общества необходимо принять действенные меры, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне.-0-