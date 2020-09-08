Лукашенко дает интервью ведущим российским СМИ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью представителям ведущих российских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит в Минске во Дворце Независимости. На интервью к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.-0-