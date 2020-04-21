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21 апреля 2020, 13:45

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

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21 апреля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, - сказал Александр Лукашенко. - Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру".

Как доложил губернатор Могилевской области Леонид Заяц, в его регионе ежедневно расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается - около 470 тыс. "Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, - подчеркнул Президент. - Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать".

Заинтересованы в экспорте и на "Славянке", здесь уже производили защитные средства для Китая. Поставлять продукцию на экспорт хотят и другие предприятия, занимающиеся изготовлением тех же масок. Такие просьбы звучат уже не в первый раз.

Глава государства еще раз уточнил, действительно ли в области и стране закрыты потребности медучреждений и аптек в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет, если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. В сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. К производству подключены как крупные предприятия, так и малый бизнес, образовательные и социальные учреждения. Причем эта работа была организована практически с нуля - еще пару месяце назад в стране производили лишь 60 тыс. масок в сутки.

Президент подчеркнул: если в каких-то аптеках нет масок или цена на них сильно завышена, с ними следует жестко разобраться. "Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей", - сказал он.

В то же время Александр Лукашенко считает, что не надо создавать чрезмерные запасы. "Надо запас - пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же", - добавил глава государства. Также он напомнил, что не надо забывать и о производстве традиционной продукции на предприятиях, например, одежды, если говорить о "Славянке". "Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, 17 марта правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров. В перечне товаров оказались одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, респираторы, хирургические халаты, маски, бахилы, бинты, вата, марля, различные виды медицинских перчаток. Запрет вывоза также касается комплектов одежды для медиков, дыхательного оборудования и некоторых других товаров. Эти товары запрещено вывозить из Беларуси вне зависимости от страны их происхождения.-0-

Фото Максима Гучека

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