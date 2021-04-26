Лукашенко дал дополнительные поручения по благоустройству Брагина и подобных ему городков

26 апреля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки дал дополнительные поручения по благоустройству и развитию Брагина и подобных ему городков, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на необходимость четкого определения земельных участков, которые могут быть востребованы под частное жилищное строительство, благоустройство территории вокруг них.

Аналогично он предложил действовать и в отношении других подобных городских поселков и небольших городов на юге Беларуси, занимаясь благоустройством и создавая условия для жизни людей.

Еще один акцент - максимально широкое задействование местного сырья и видов топлива, использование электроэнергии.

Главе государства доложили о благоустройстве Брагина. Эти работы проводились в 2018 году в рамках выполнения поручения Президента о необходимости в течение пяти лет обеспечивать благоустройство не менее двух поселков городского типа в каждой области с учетом местных особенностей, по примеру городского поселка Копысь Оршанского района.

В частности, получила развитие социальная, спортивная инфраструктура, обустроен парк. "То есть центр поселка идеален", - сделал вывод Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что Брагин в отличие от Копыся все-таки центр района. "Уровень выше, чем Копысь. Но тем не менее элементы копысского благоустройства должны быть здесь задействованы. Там мы свободные земельные площади огородили по 20-10-8 соток. Человек приходит: вот, пожалуйста, покупай, строй себе дом. Надо и здесь так сделать, - сказал Александр Лукашенко. - Это дальше перспектива развития Брагина и других маленьких (городков. - Прим. БЕЛТА)".

"В этом плане это такой хороший опыт приведения в порядок не только поселков, но и районных центров. А может, где-то еще - в агрогородках, более крупных городах таким образом вести застройку. На это надо обратить внимание", - добавил белорусский лидер.

Он уверен, что если основательно подойти к этому вопросу - создать подъездные пути, инфраструктуру, - то подобные участки будут востребованы.

"В Брагине это однозначно надо делать. Для такого поселка, как Брагин, идеально: центр есть, куда люди могут прийти, заняться спортом. Домики аккуратные, приведены в порядок. Надо поддержать вот эти наши 5-6 южных районов - это подбрюшье белорусское. Нельзя бросать эти земли, - подчеркнул белорусский лидер. - Как эти земли защищать, если тут людей не будет. Надо благоустраивать такие поселки, районные центры и агрогородки".

Глава государства также пообщался с представителями молодежи. Была поднята тема развития и поддержки любительского спорта в небольших городах и населенных пунктах, подобных Брагину. Александр Лукашенко подчеркнул важность этого направления, назвав одной из основ идеологической работы.-0-

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