Лукашенко дал дополнительные поручения по благоустройству Брагина и подобных ему городков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:51 Мингорисполком выставит на аукцион 13 изолированных помещений Регионы
11:43 Галина Бруевич завоевала бронзу международного турнира по боксу в Сербии Спорт
11:41 У жителя Жлобина изъяли более 1,2 кг насвая Происшествия
11:34 Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси Президент
11:31 Прокуратура помогла защитить права пенсионерки, квартиру которой выставили на торги Регионы
11:30 Госкомимущество организовало правовой мониторинг указа о распоряжении госимуществом Экономика
11:29 В России за сутки выявили 8803 случая заражения COVID-19 В мире
11:26 В Египте установили минимальные цены на проживание в отелях В мире
11:23 Память жертв чернобыльской трагедии почтили в Минске Регионы
11:19 В Индии пятый день подряд регистрируются рекорды по числу зараженных COVID-19 В мире
11:13 Гомельский госуниверситет запустил чат-бот для абитуриентов Технологии
10:58 Банк ВТБ (Беларусь) нарастил прибыль на 28% Экономика
10:56 Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы возродить пострадавшие от ЧАЭС регионы и вдохнуть в них жизнь Президент
10:55 Легковушка сбила двухлетнего ребенка в Рогачевском районе Происшествия
10:36 Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы Президент
10:34 Вакцинацию против COVID-19 рекомендуют проводить через 3-6 месяцев после перенесенной инфекции Общество
10:32 Щекин: западные элиты и спецслужбы озверели в достижении своих эгоистических целей Общество
10:30 Картины по мотивам исследований историка Николая Ермоловича представят в НББ Культура
10:30 В Логойском районе автомобиль сбил велосипедистку Происшествия
10:29 "Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС Президент
10:26 Сев ранних яровых завершается в Беларуси Экономика
10:20 В Бресте при пожаре погиб молодой человек Происшествия
10:18 Лукашенко в Брагине принял участие в закладке Аллеи Памяти Президент
10:18 В Беларуси от COVID-19 планируют привить не менее 60% населения Общество
10:12 Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе Политика
10:12 Лукашенко дал дополнительные поручения по благоустройству Брагина и подобных ему городков Президент
10:10 Около 2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС Регионы
10:09 Транспортная инспекция выявила более 1,3 тыс. нарушений водителями режима труда и отдыха Общество
10:08 В Тихом океане нашли новый вид гигантских осьминогов Калейдоскоп
10:06 В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах Общество
Все новости
Все новости
Президент
26 апреля 2021, 10:12

Лукашенко дал дополнительные поручения по благоустройству Брагина и подобных ему городков

Александр Лукашенко во время посещения Брагина
Александр Лукашенко во время посещения Брагина
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси
Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы возродить пострадавшие от ЧАЭС регионы и вдохнуть в них жизнь

26 апреля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки дал дополнительные поручения по благоустройству и развитию Брагина и подобных ему городков, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на необходимость четкого определения земельных участков, которые могут быть востребованы под частное жилищное строительство, благоустройство территории вокруг них.

Аналогично он предложил действовать и в отношении других подобных городских поселков и небольших городов на юге Беларуси, занимаясь благоустройством и создавая условия для жизни людей.

Еще один акцент - максимально широкое задействование местного сырья и видов топлива, использование электроэнергии.

Главе государства доложили о благоустройстве Брагина. Эти работы проводились в 2018 году в рамках выполнения поручения Президента о необходимости в течение пяти лет обеспечивать благоустройство не менее двух поселков городского типа в каждой области с учетом местных особенностей, по примеру городского поселка Копысь Оршанского района.

В частности, получила развитие социальная, спортивная инфраструктура, обустроен парк. "То есть центр поселка идеален", - сделал вывод Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что Брагин в отличие от Копыся все-таки центр района. "Уровень выше, чем Копысь. Но тем не менее элементы копысского благоустройства должны быть здесь задействованы. Там мы свободные земельные площади огородили по 20-10-8 соток. Человек приходит: вот, пожалуйста, покупай, строй себе дом. Надо и здесь так сделать, - сказал Александр Лукашенко. - Это дальше перспектива развития Брагина и других маленьких (городков. - Прим. БЕЛТА)".

"В этом плане это такой хороший опыт приведения в порядок не только поселков, но и районных центров. А может, где-то еще - в агрогородках, более крупных городах таким образом вести застройку. На это надо обратить внимание", - добавил белорусский лидер.

Он уверен, что если основательно подойти к этому вопросу - создать подъездные пути, инфраструктуру, - то подобные участки будут востребованы.

"В Брагине это однозначно надо делать. Для такого поселка, как Брагин, идеально: центр есть, куда люди могут прийти, заняться спортом. Домики аккуратные, приведены в порядок. Надо поддержать вот эти наши 5-6 южных районов - это подбрюшье белорусское. Нельзя бросать эти земли, - подчеркнул белорусский лидер. - Как эти земли защищать, если тут людей не будет. Надо благоустраивать такие поселки, районные центры и агрогородки".

Глава государства также пообщался с представителями молодежи. Была поднята тема развития и поддержки любительского спорта в небольших городах и населенных пунктах, подобных Брагину. Александр Лукашенко подчеркнул важность этого направления, назвав одной из основ идеологической работы.-0-

Лукашенко в Брагине принял участие в закладке Аллеи Памяти

"Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы

Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы возродить пострадавшие от ЧАЭС регионы и вдохнуть в них жизнь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брагин Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы возродить пострадавшие от ЧАЭС регионы и вдохнуть в них жизнь
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы
Александр Лукашенко "Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Лукашенко в Брагине принял участие в закладке Аллеи Памяти
Брагин Лукашенко в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС посещает Брагин
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы
В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах
Чернобыльская зона. Жизнь до и после в архивных фотографиях БЕЛТА
Зарплата в Оплати™? 7 причин, почему это выгодно нанимателю и лично вам
Топ-новости
Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси
"Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Сев ранних яровых завершается в Беларуси
Щекин: западные элиты и спецслужбы озверели в достижении своих эгоистических целей
Лучшие цены на квартиры – в Minsk World! Квадратный метр со скидкой до 120 евро! АКЦИЯ действует до 7 мая!
Госкомимущество организовало правовой мониторинг указа о распоряжении госимуществом
Галина Бруевич завоевала бронзу международного турнира по боксу в Сербии
Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе
Беларусь планирует в 2021 году увеличить объемы производства молока и мяса
Хотите получить доход и выиграть автомобиль? Тогда вам в Белагропромбанк
Белорусские спортсмены выиграли две медали в заключительный день ЧЕ по борьбе в Польше
ДОСЬЕ: К 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Около 2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС
РЕПОРТАЖ: "До сих пор в памяти пепелище и крики" - как сложились судьбы живых свидетелей нацистской расправы под Нарочью
Арина Соболенко осталась на 7-м месте в рейтинге WTA
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.