Лукашенко дал наказ бизнесменам: главное - это люди

3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует частный бизнес не только на использование активов и получение выгоды, но и заботу о людях - трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное производство. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях", - подчеркнул белорусский лидер.
В частности, глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.
"Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное - это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. - Прим. БЕЛТА): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди - не важно... Это дураки полные - приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда", - сказал Президент.-0-