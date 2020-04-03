Лукашенко дал наказ бизнесменам: главное - это люди

3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует частный бизнес не только на использование активов и получение выгоды, но и заботу о людях - трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное производство. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко

В частности, глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.

"Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное - это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. - Прим. БЕЛТА): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди - не важно... Это дураки полные - приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда", - сказал Президент.-0-

Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы Главе государства доложили, что в прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение Президента.

Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать Главе государства доложили о ходе весенних полевых работ, погодных условиях. "Раз почва подсушена, работать можно практически везде, надо активнее, надо подстегнуть. Не надо ожидать", - отметил он.

"Какие привесы, удои? Экономика должна быть!" - Лукашенко о критериях для поощрения руководителей "Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были", - пояснил глава государства.

Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю Он отметил, что надо оценить потенциальную наполняемость классов, так как смысла нет проводить занятия, если многих учеников нет.