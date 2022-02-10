10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Олега Жидкова председателем концерна "Белгоспищепром", передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Олег Жидков трудился на посту генерального директора СП ОАО "Спартак".

При согласовании назначения обсуждалось состояние дел в отрасли и дальнейшие перспективы. "Школа есть, кадры есть. Подготовлены. Не надо никого покупать и искать. Почему не развивать базу. Правильно вы говорите. Есть основа, на которой можно развиваться", - заметил Александр Лукашенко.

Данный тезис он проиллюстрировал на примере развития нового направления для отечественного военно-промышленного комплекса: "Бывает, как у нас в армии, без этого не обойдешься - должны быть свои вооружения, а у нас нет этих компетенций. Вот мы замахнулись на ракетное производство. Что-то получается, что-то нет. А почему - потому, что людей нет. Мы никогда этим не занимались. А здесь, как и в других сферах, школы есть свои, люди есть".

"Ну и понемногу (надо прибавлять. - Прим. БЕЛТА). Я не говорю, что мы революцию завтра совершим и удвоим производство в вашем пищепроме, допустим, за счет каких-то новых видов продукции. Это немыслимо ни для одной страны. А самое главное, надо же рынок, куда-то надо потом продать. Поэтому понемногу, пусть по 10-11% в год, но чтобы мы прирастали новыми производствами", - отметил белорусский лидер.

Он также пояснил, почему остановил свой выбор на Олеге Жидкове: "Вы человек с места. Вы перспективный человек. Ну и предприятие у вас хорошее".

Глава государства напомнил, что ранее посещал "Спартак". Тогда в том числе решались вопросы в отношении собственности. "Это оправдалось, нормально, нет там проблем у вас?" - спросил он.

"Нет, сегодня коллектив абсолютно здоровый во всех планах. Все действительно чувствуют поддержку государства, которая оказывается со всех сторон, начиная от финансовой, заканчивая социальной. Поэтому сегодня коллектив заряжен только на положительные результаты работы, - заверил Олег Жидков. - И то, что было принято решение в части установления справедливой государственной собственности и доли государства на предприятиях, как на "Спартаке", так и на "Коммунарке", показывает, что это было правильное и своевременное решение".

Олег Жидков отметил, что в настоящее время в концерне порядка 60 предприятий. Основные подотрасли - сахарная, ликеро-водочная, кондитерская, масложировая, консервная в части выпуска фруктовых и плодоовощных видов продукции, табачная и солевая. Есть и более мелкие, в том числе частные предприятия, которые добровольно вступили в концерн. Таких около 10-15.-0-

Лукашенко - новому главе "Белгоспищепрома": вы-то в шоколаде, наверное