Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором МТЗ

11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода, передает корреспондент БЕЛТА.
Виталий Вовк до настоящего времени работал в должности помощника Президента Беларуси - инспектора по Витебской области, а ранее возглавлял Министерство промышленности.-0-
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