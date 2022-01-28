Лукашенко дал совет беглым: домой, кайтесь и становитесь на колени!

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие беглые разочарованы той жизнью, в которой оказались. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались. Даже на самом верху. Денег нет, офисы их действия финансировать не хотят, требуют радикальных мер: убьете кого-то, извините за грубость, в Беларуси, покажете снимок - заплатим. Они должны были это понимать. Какой бы ни был Зенон Позняк, он их об этом предупреждал. Начинается все с малого, а закончится этим", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что реакция на такие преступления будет самой жесткой.

"Что делать? Их родственники плачут: здесь у них осталась собственность. Мы близко подошли к решению этих вопросов. А что вы думаете? Тут у меня кого-то будут убивать, сжигать, а я буду смотреть на это сквозь пальцы? Мы им пока направили сигнал, и они зашевелились: как быть, что делать?" - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства посоветовал этим людям: "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!"

"Если не можете сами (лицо надо сохранить, еще чего-то), опыт есть у литовцев и поляков: пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем", - сыронизировал Президент.

Он отметил, что дома придется заплатить штрафные санкции за нанесенный ущерб. "Хотя бы частично: за то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь", - сказал глава государства.

Те, кто заслужил это по закону, отсидят в местах не столь отдаленных. "Мы создадим общественную комиссию и будем ориентироваться на решение этой комиссии. Туда войдут представители гражданского общества, наши парламентарии - депутаты и сенаторы. И мы готовы решать эту проблему. Но заставлять коллективный Запад бегать вокруг Лукашенко и кричать "Палітвязні, палітвязні! Свабоду палітвязням!" - ну и кричите! Вы уже два года кричите, какой результат?" - задал риторический вопрос Президент.-0-