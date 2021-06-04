Лукашенко: действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси

4 июня, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. Недружественные действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание во время общения с работниками "Гранита", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат", - сказал Александр Лукашенко.

Вторая причина недружественных действий со стороны Запада кроется в конкуренции, отметил глава государства. "Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, Президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это, прежде всего, обычная конкуренция", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, этим объясняются и санкции, введенные против белорусской авиакомпании "Белавиа".-0-