Лукашенко: динамичное развитие партнерства с Узбекистаном вселяет уверенность в перспективах углубления диалога

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев. Фото из архива

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Осуществляемые в Узбекистане под Вашим руководством эффективные преобразования в политической и социально-экономической сферах находят широкую поддержку у сограждан и вызывают заслуженное уважение на мировой арене", - отметил глава государства.

В поздравлении говорится, что динамичное развитие многопланового партнерства Беларуси и Узбекистана, сложившиеся доверительные контакты вселяют твердую уверенность в перспективах дальнейшего углубления межгосударственного диалога во благо народов двух стран.

"Жду скорой встречи с Вами на белорусской земле для предметного обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-