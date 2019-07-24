Лукашенко: динамичное развитие партнерства с Узбекистаном вселяет уверенность в перспективах углубления диалога

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили БЕЛТА в
"Осуществляемые в Узбекистане под Вашим руководством эффективные преобразования в политической и социально-экономической сферах находят широкую поддержку у сограждан и вызывают заслуженное уважение на мировой арене", - отметил глава государства.
В поздравлении говорится, что динамичное развитие многопланового партнерства Беларуси и Узбекистана, сложившиеся доверительные контакты вселяют твердую уверенность в перспективах дальнейшего углубления межгосударственного диалога во благо народов двух стран.
"Жду скорой встречи с Вами на белорусской земле для предметного обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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