Лукашенко: "Динамо-Минск" должно встряхнуть весь белорусский футбол

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в этом сезоне от минского "Динамо" ждут медалей отечественного чемпионата. Руководство клуба, поблагодарив Президента за поддержку, заверило, что результаты обязательно будут.

"Полушутя (хотя в каждой шутке есть только доля шутки) нашим спортсменам, игрокам-динамовцам не советую иметь дело со мной. Потому что, если вы будете играть плохо, считайте, что каждый день вы будете у меня на контроле. Я у вас буду очень часто бывать, и уже трудно будет и спортсменам, и тренерам, - предупредил Александр Лукашенко. - Поэтому лучше играйте хорошо. В этом году третье место приемлемо, ниже - нельзя. А в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол - вот на что я рассчитываю".

По мнению Президента, если "Динамо- Минск" заиграет и станет однозначным лидером, за клубом потянуться и другие команды, даже нынешние чемпионы. "И "БАТЭ", и "Гомель" и "Шахтер" будут другие. Они не позволят "Динамо" быть первыми. Так они мыслят. А я хочу, чтобы вы были первыми. Для того, чтобы вы, как паровоз, потащили за собой эти футбольные вагоны", - подчеркнул глава государства.

Генеральный директор "Минскпромстроя" Олег Дашкевич (это предприятие занималось реконструкцией стадиона "Динамо-Юни") передал главе государства символический ключ от спортивной площадки. Президент в свою очередь вручил его генеральному директору ФК "Динамо-Минск" Андрею Толмачу, а тот отдал ключ воспитанникам Академии футбола.

Президенту подарили сувенир - спортивную майку с эмблемами ФК "Динамо-Минск". Затем глава государства пообщался с основными игроками клуба и юными футболистами.

У ФК "Динамо-Минск" не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. В 2008 году в собственность клуба перешел стадион "Дарида", построенный в 2000 году. На момент приобретения стадиона он представлял собой одно устаревшее поле с трибунами на 4,5 тыс. зрителей.

В 2011 году началась реконструкция объекта. Строительство завершилось в июне 2021-го. На территории стадиона функционирует три поля с искусственным покрытием и наружным освещением, трибуны на 5,2 тыс. зрителей, точки общественного питания, кабинет медпомощи, зал для пресс-конференций, комната допинг-контроля, административно-бытовой блок, включающий 13 гостиничных номеров на 28 человек для постоянного проживания и обучения талантливых детей из регионов Беларуси, два оборудованных учебных класса, тренажерный зал.

На объекте разместилась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Академия футбола ФК "Динамо-Минск", созданная в 2015 году. В академии занимаются 370 детей в возрасте от 5 до 18 лет в 26 группах, в том числе созданы две группы для девушек. Подобран высококвалифицированный тренерско-преподавательский состав. 21 человек имеет лицензии UEFA.-0-

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