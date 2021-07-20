Лукашенко - дипломатам: вы сегодня бойцы за честь страны

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужны дипломаты-практики, которые не боятся отстаивать честь страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поручил главе правительства подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.

"Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия", - заявил Президент.

Глава государства отметил, что дипломатов воспринимают как элиту общества, но эта элитарность должна проявляться в воспитанности, исключительной порядочности и высочайшем профессионализме, а не в высокомерии и чувстве превосходства над другими людьми. "Вы же абсолютно все сами выходцы из народа, должны быть отражением его исконного патриотизма, традиционных семейных ценностей, трудолюбия. Должны этому соответствовать, а не идти по пути морального разложения и деградации", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-