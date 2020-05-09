Лукашенко: дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без эффективной системы безопасности

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без эффективной системы безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - миролюбивая и открытая страна. Но наш исторический опыт наглядно показал, что дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без наличия эффективной системы безопасности", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что мир игнорирует трагические уроки прошлого. "И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивней и опасней он становится. Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов, снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их новый след - разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны", - отметил Президент.-0-