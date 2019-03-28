Лукашенко: дисциплина и порядок должны лежать в основе всего

28 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая сегодня назначение новых руководителей местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске появятся сразу четыре новых руководителя районных администраций. В этой связи Президент акцентировал внимание на ситуации в столице, потребовав содержать город в идеальном порядке. Особенно в преддверии крупных международных спортивных мероприятий. "Минск от этого должен получить и финансовую, экономическую выгоду. Но для этого надо создать хорошие условия", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание и на предстоящую дату 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, назвав это еще более важным мероприятием.

"Ну и просто Минск нужно сделать удобным хорошим городом для проживания людей. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Никакие рассуждения о рынке, о том, что он отрегулирует все, что рыночная экономика - это спасение для нас и так далее и тому подобное... Все это хорошо, я это не отрицаю, но дисциплина и порядок должны лежать в основе всего, - еще раз подчеркнул глава государства. - Чтобы не было подобных разборок, как это произошло недавно на Могилевщине".

Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время поездки в Могилевскую область "Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех, - отметил глава государства. - Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед".

По словам Президента, у белорусской столицы уже сложился очень хороший имидж. "Не только минчане, но и приезжие хорошо отзываются о Минске. Говорят о том, что приятно побывать в столице Беларуси - чистой, ухоженной, убранной. Все необходимое для жизни есть. Но на этом останавливаться нельзя", - сказал он.

Александр Лукашенко предупредил, что спрос за ситуацию в столице будет не только с председателя горисполкома, уполномоченного по городу Минску, помощника Президента, но и прежде всего с руководителей районов. "Вы - люди, которые находятся на передовой - лицом к лицу не с врагом, а с нашими минчанами. Они хотят зарабатывать, свою семью содержать и растить детей. То есть элементарные вопросы жителей Минска, их решение лягут на ваши плечи", - отметил глава государства.

В теме поддержания порядка Президент акцентировал особое внимание на работе с населением. "Людям надо показать, рассказать, поставить задачу, вечером спросить о результатах. Иного не дано. И пенять на то, что у нас люди не те, не приходится. Надо работать с теми, которые есть. Но надо работать конкретно", - подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера Александр Лукашенко привел содержание в порядке городских территорий, отметив, что это должно делаться при активном участии населения и трудовых коллективов. "Для того чтобы содержать Минск в чистоте и порядке, денег в бюджете нет. Запомните: это не бюджетные средства. Это работа ваша с лопатой, граблями и метлой, это работа ваших подчиненных, трудовых коллективов и всех тех, кто перемещается по улицам и сидит в парке. И люди на это отзовутся. Но им надо предложить, показать, сказать, что делать", - сказал глава государства.

"А кто не понимает - заставить. И для этого у вас предостаточно полномочий. Я никогда вас не накажу за то, что вы излишне требовательны к своим подчиненным и другим людям. Только по-человечески, не издеваясь над людьми", - добавил белорусский лидер.

"Еще раз подчеркиваю - требования будут только нарастать. Ничего особого и ничего экстравагантного, из ряда вон выходящего вы не видели за эти годы. Я как работал, такой стиль сохранил до сих пор, - заметил Александр Лукашенко. - Я знаю, что такое корова, порядок в городе или на селе. Поэтому я и требую с вас, зная все это. И я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак. Тем более на моих глазах. Вы это должны четко представлять".

Глава государства также отметил, что в Беларуси созданы все условия для возможности спокойно работать и реализовывать поставленные задачи: "Никто над вами не давлеет, никакие бандиты, жулики вас не разводят, никто вам не угрожает (пусть только попробуют). Так организовывайте и действуйте. Идите на шаг впереди. Тогда все будет нормально".

Касаясь вопросов поддержания порядка и дисциплины, Александр Лукашенко упомянул и о предстоящих политических событиях в Беларуси. "Я жду от вас результата. Я не говорю о тех политических событиях, уже об этом говорил. Но мы должны показать за эти два года, кто в доме хозяин. И в этом я желаю вам успехов", - резюмировал белорусский лидер.-0-