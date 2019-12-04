Лукашенко: дисциплина в выполнении поручений у местной власти, мягко говоря, хромает

"Исполнительская дисциплина у местных органов власти, мягко говоря, хромает. В сравнении с другими государственными органами - одна из самых низких в стране. Не выполняется почти пятая часть поручений", - заявил Президент.

По его словам, наихудшая исполнительская дисциплина отмечается в сфере сельского хозяйства. Среди нерешенных задач - заготовка не менее половины травяных кормов по современным технологиям, исключение их хранения в буртах и траншеях, соблюдение технологической и трудовой дисциплины, завершение строительства молочно-товарных ферм, наведение порядка на земле. Кроме того, органы прокуратуры отмечают целый ряд проблемных моментов в сфере животноводства.

Выявляются нарушения законодательства об охране и использовании земель, и особое внимание нужно обратить на его соблюдение в Минском районе.

"Эти вопросы, Александр Генрихович (новый губернатор области Александр Турчин. - Прим. БЕЛТА), должны для вас стать такими же значимыми, как и те, которыми вы занимались в правительстве", - отметил Президент.-0-