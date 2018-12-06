Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для Евразийского экономического союза 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения", - сказал Александр Лукашенко.

Среди позитивных достижений Президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства - члены союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

"Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект", - заявил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Они касаются устранения барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти, цифровизации экономик стран ЕАЭС, развития кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.-0-