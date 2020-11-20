Лукашенко: для меня как президента это основа - сохранить машиностроение

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает очень важным сохранение и развитие в стране машиностроительного потенциала. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня как президента это основа - сохранить машиностроение. Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, руководители, - отметил он. - Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в стране быть".

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