Лукашенко: добыча своей нефти - одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добыча своей нефти - одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы обсудим положение дел в отечественной нефтепереработке и рассмотрим перспективы дальнейшего развития этой отрасли. При изучении всех материалов, которые мне представлены, мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн т, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития", - отметил Александр Лукашенко.

Возвращаясь к модернизации белорусских НПЗ, глава государства поинтересовался, на какой стадии сейчас находится реализация инвестиционных проектов, выдерживается ли срок завершения строительно-монтажных работ. "Какие результаты работы НПЗ ожидаются после завершения их модернизации? Как планируется обеспечивать эффективную работу в новых условиях? Какие перспективы в сфере нашей нефтепереработки видим все мы, и правительство прежде всего, хотя бы на ближайшие десять лет?" - поставил ряд вопросов Президент. Кроме того, на совещании отдельно была затронута проблематика повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

"Я попрошу без теорий, потому что уже столько наговорили на эту тему. Важна суть. А суть - это окончание модернизации, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сейчас мы имеем чуть ли не 20% мазута при переработке нефти, поэтому поставили задачу, чтобы этих "отходов" (мазут - не такие отходы еще) было минимум. Когда мы здесь закончим модернизацию, будет всего 3-4% остатков. Вот и весь разговор, если говорить о топливе".

Президент констатировал, что в 1940-х годах работникам НПЗ было труднее: нефть напрямую не поставлялась на предприятия, поэтому надо было демонтировать оборудование с заводов и перебросить его в другие регионы Советского Союза, например, на Урал, установить в течение нескольких месяцев и произвести продукцию. "А сегодня мы разболтались. Много разговариваем и все плачем: то специалистов нет, то еще чего-то. Нет специалистов - готовьте, ищите, в мире их хватает", - добавил глава государства.-0-