Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил белорусский лидер.

"И мы с ним (Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.-0-

Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.