Лукашенко доложили об эпидемиологической ситуации в Гомельской области

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусом в Гомельской области снизилась колоссально. Об этом заявил заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с областным активом, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Привалова, в области выстроена эффективная система здравоохранения, недавно были реконструированы несколько учреждений здравоохранения, продолжается модернизация больниц и поликлиник. К сентябрю 2022 году планируется достроить больницу скорой медицинской помощи, на ее открытие пригласили и Президента.

Говоря об эпидемиологической ситуации, зампредседателя облисполкома отметил, что заболеваемость коронавирусом снизилась колоссально. "Мы сегодня имеем 23% к уровню этой волны", - обратил он внимание. Более половины жителей области привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

"Та проблема, с которой мы столкнулись, показывает нам сегодня и резервы, где нужно сосредоточить внимание", - добавил Владимир Привалов.

"Особенность нашей системы борьбы с ковидом заключается в том, что у нас вирусологи и специалисты в этой сфере больных не лечат. У нас вирусологи по больницам поехали и научили обычных врачей лечить эту заразу. Если бы мы сделали ставку только на вирусологов (а их же в стране немного), мы бы никогда не справились с лечением. Говорят, спасибо врачам за то, что лечат. Нет, спасибо врачам за то, что научись лечить ковид. Они за короткий период времени научились лечить больных", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент также заявил, что Беларуси удалось справиться с тяжелыми периодами пандемии, как ни одному другому государству. Он констатировал, что в западных странах система здравоохранения не справляется с наплывом больных, из-за чего там высокая смертность от коронавируса. "Частная собственность в здравоохранении к этому привела: есть деньги - лечим, нет денег - до свидания, - отметил Александр Лукашенко. - Разве у нас такое было даже в самые сложные времена?"-0-