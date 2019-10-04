Лукашенко: дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока

4 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - заявил Александр Лукашенко.

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