Лукашенко: дружественные связи Беларуси и Казахстана будут и впредь укрепляться

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за годы суверенитета Казахстану удалось достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии, обеспечении стабильности и национального согласия. "За государством прочно закрепилась репутация ответственного и авторитетного участника международных отношений, который вносит важный вклад в глобальную безопасность, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве, построение прогрессивного общества, - говорится в поздравлении. - Убежден, что традиционно дружественные белорусско-казахстанские связи, основанные на взаимном доверии, поддержке и тесном партнерстве, будут и впредь крепнуть на благо народов наших стран".

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья и реализации всех начинаний, а жителям братского Казахстана - мира и счастья.-0-