Лукашенко: двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве продолжает поступательно развиваться во всех сферах

15 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Трудно переоценить ваш личный вклад в строительство и укрепление Республики Зимбабве, - отметил глава государства. - Несмотря на временные сложности, вызванные мировой пандемией, страна остается примером политической стабильности и экономического прогресса".

Александр Лукашенко подчеркнул, что двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве, основанное на принципах доверия и взаимного уважения, продолжает поступательно развиваться во всех сферах.

Президент выразил убежденность, что совместными усилиями удастся в полной мере реализовать существующие возможности взаимодействия и определить новые перспективные направления сотрудничества.-0-