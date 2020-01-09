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09 января 2020, 18:59

Лукашенко: ЕАЭС необходимо полное устранение барьеров, уточнение полномочий органов союза

Фото из архива
Фото из архива

9 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии распространила обращение Президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко к главам государств Евразийского экономического союза в связи с председательством Республики Беларусь с 1 января 2020 года в органах ЕАЭС, сообщает БЕЛТА.

"Предлагаем сосредоточить совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий для создания свободной конкурентной среды, - говорится в обращении Александра Лукашенко. - Отмечаем назревшую необходимость уточнения отдельных полномочий органов ЕАЭС. Выступаем за системное решение вопроса об исполнительской дисциплине при выполнении принятых органами союза решений, соблюдении права ЕАЭС. Считаем целесообразным повысить эффективность работы органов союза, усовершенствовать порядок принятия решений, оптимизировать повестки заседаний Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета, делегировав ряд полномочий Коллегии ЕЭК".

По мнению Александра Лукашенко, необходимо усовершенствовать институциональную структуру союза, привести в соответствие с современными и перспективными этапами развития евразийской интеграции компетенции Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС. В реализации интеграционной повестки необходимо переходить на программно-целевой метод, предусматривающий определение индикаторов по ключевым направлениям интеграции, ответственность за их достижение и выполнение соответствующих мероприятий.

"Требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий, - подчеркнул Президент Беларуси. - Назрела необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза".

Передача дополнительных полномочий комиссии должна сопровождаться усилением ее ответственности, дисциплины, кадрового состава, прозрачности работы и подотчетности сторонам.

Комиссия как самостоятельный субъект должна быть наделена правом обращаться в Суд ЕАЭС, совершенствование деятельности которого требует особого внимания, включая внедрение механизмов обязательного исполнения его решений.

В обращении перечислены важнейшие задачи, с решением которых Беларусь связывает дальнейшее развитие Евразийского экономического союза. Прежде всего, переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. "Только в этом случае будут устранены предпосылки и условия для принятия национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле" - отмечается в документе.

Важнейшей задачей названо завершение работы по формированию общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС, что должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий. "Поэтапное решение этой задачи должно быть зримым, каждый год иметь конкретные результаты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В рамках построения общего финансового рынка белорусская сторона предлагает начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей на пространстве союза, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах государств-членов, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов (системы SWIFT, зарубежных банков-корреспондентов, санкционных рисков).

В промышленном секторе ключевое место отводится гармонизации национальных политик, внедрению единообразных подходов, сближению инструментов и уровню государственной поддержки, созданию производственной кооперации и формированию региональных производственных цепочек добавленной стоимости, реализации совместных проектов и локализации производств, выпуску современной продукции, способной удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить совместный выход государств - членов ЕАЭС на рынки третьих стран.

"Следует принять единую программу импортозамещения союза на основе национальных программ, - считает Александр Лукашенко. - Требуются разработка долгосрочной стратегической программы инновационного развития, укрепление сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах. Все это должно реализовываться под управлением органов союза".

Важным вопросом является выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности, создание общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза. "Евразийской экономической комиссии следует обратить внимание на вопросы субсидирования, изменив формат своей работы с наблюдателя на законодателя и приняв меры по устранению дисбалансов на внутреннем рынке промышленной продукции из-за оказания мер государственной поддержки, - указал белорусский лидер. - При необходимости следует расширить функции комиссии в области применения специфических субсидий".

По мнению Александра Лукашенко, особое внимание нужно уделить формированию сбалансированного аграрного рынка союза, основанного на современной системе прогнозирования развития агропромышленного комплекса ЕАЭС и углубленной межгосударственной кооперации с применением эффективных систем продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе на рынки третьих стран. По чувствительным сельскохозяйственным товарам требуется разработка межгосударственных программ развития, включая вопросы специализации агропромышленных производств в ЕАЭС на основе использования конкурентных преимуществ.

В сфере технического регулирования белорусская сторона считает актуальным ускорение разработки единых для стран союза технических регламентов и современных стандартов, основанных на международных подходах и направленных на обеспечение безопасности и конкурентоспособности продукции государств - членов ЕАЭС.

"Требуется повысить взаимное доверие к результатам аккредитации и достоверности оценки соответствия, обеспечить согласованность механизмов государственного контроля (надзора), - подчеркивается в обращении. - Необходимо выстроить прозрачную жесткую систему ответственности для всех участников процедур выпуска продукции в обращение и контроля на едином рынке. Решению этих задач будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов. Функции комиссии в области стандартизации, аккредитации, оценки соответствия и государственного контроля (надзора) подлежат пересмотру. Полагаем необходимым провести комплексный анализ положений Договора о ЕАЭС в целях обеспечения перехода к единой политике применения ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер".

В обращении отмечается, что белорусская сторона поддерживает дальнейшее взаимодействие стран ЕАЭС в вопросах цифровой повестки дня. "Требуется активизировать сопряжение интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, предпринять шаги по повышению привлекательности членства в союзе для наших партнеров по Содружеству, - говорится далее в документе. - Важно продолжить работу по инкорпорированию ЕАЭС в систему международных отношений, активизации сотрудничества с международными организациями и объединениями, включая ШОС, АСЕАН, Европейский союз, МЕРКОСУР, ВТО, ОЭСР, а также по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Будут добавлены переговорные треки по либерализации торговых режимов с третьими странами, в первую очередь с такими крупными, как страны БРИКС, Индонезия и другие. Необходимо запустить совместные проекты по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки. Следует активизировать усилия по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы "Один пояс, один путь".

Александр Лукашенко предложил также принять дополнительные меры по мировому и региональному позиционированию ЕАЭС с выходом на разработку и реализацию общей (единой) информационной политики. Требуется разработать концепцию общей информационной политики, стратегию ее реализации и планы действий по их выполнению.

Президент Беларуси также выразил уверенность, что принятие и выполнение стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года будут способствовать реализации целей, задач и обязательств, закрепленных в Договоре о Евразийском экономическом союзе, а также вовлечению в интеграционную орбиту дополнительных сфер сотрудничества. В частности, это касается взаимодействия в научно-технической сфере с обеспечением инновационного прорыва экономик государств-членов, реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов, создания евразийских транснациональных компаний и повышения конкурентоспособности евразийской продукции на мировых рынках.

"Самое важное - обеспечить широкую поддержку евразийской интеграции гражданами наших государств, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Особое внимание следует уделить социальным аспектам, повышению эффективной занятости и защищенности трудящихся, сотрудничеству в области образования, здравоохранения, продвижению здорового образа жизни, широкому вовлечению молодежи в процессы евразийской интеграции, взаимодействию в других гуманитарных областях".

"Выражаю надежду, что изложенные инициативы и направления работы будут поддержаны государствами - членами Евразийского экономического союза, а их реализация обеспечит дальнейшее поступательное развитие нашего союза на основе взаимного доверия, уважения и открытости", - заключил Президент Беларуси.-0-

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