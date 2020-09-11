Лукашенко: экономическая безопасность - это главная задача

11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экономическая безопасность - это главная задача. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с учеными в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники встречи поинтересовались, какие важные задачи стоят перед государственной экономикой в будущем. "Экономическая безопасность - это главная задача экономики", - подчеркнул глава государства.

"Я думаю, всем понятны основные направления развития нашей экономики, не хочу вдаваться в эту дискуссию, она будет носить скорее практический характер, нежели теоретический. Хотя к месту сегодня говорить об экономической теории. Но этот вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ, - продолжил Президент. - Почему реформ? Потому что все альтернативщики совсем недавно кричали - реформы, реформы... Правда, один политолог написал: все кричат про реформы, а какие реформы? Никто не может написать, какие. Скажу вам, что при нынешней власти, конечно же, мы будем идти своим путем, как шли четверть века, и реформировать нашу экономику".

"Вспомните, что было четверть века назад, и что мы имеем теперь, - заметил глава государства. - Я тогда еще предлагал - давайте, не будем ничего ломать, ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть МАЗ, БЕЛАЗ, развивающееся сельское хозяйство".

Президент еще раз напомнил о той сложной ситуации, которую переживала страна сразу после распада Советского Союза, а также в другие периоды развития страны. "Поэтому я философски смотрю на сегодняшние события, видя изнутри то, что происходит. Нет никакой катастрофы", - уверен он.

"Ничего не надо ломать, а надо развивать существующее, - убежден Александр Лукашенко. - Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении. Давайте здесь будем развиваться". При этом он заметил, что критически относится к тем крикунам, которые твердят о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий.

В ходе разговора с учеными глава государства позитивно оценил усилия белорусских разработчиков в плане развития электротехники, за которой будущее на планете.

"Давайте опираться, отталкиваться от того, что у нас есть, и идти вперед", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-